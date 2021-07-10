Ярмоленко согласился перейти в Фенербахче – украинец принял сложное финансовое решение

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко будет радовать своей игрой турецких фанатов. Фенербахче убедил звезду сменить клубную прописку и уменьшить финансовые аппетиты.

Боссы турецкого Фенербахче сумели убедить украинского вингера Андрея Ярмоленко присоединиться к их клубу.

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У Андрея еще год действует соглашение с Вест Хэмом, но лондонцы дали понять футболисту, что не против расстаться. Также сообщается, что в новом клубе Ярмоленко будет зарабатывать 3 миллиона евро в год, в то время как Вест Хэм платил ему 6 миллионов.

Прошлый сезон для Андрея был не слишком удачным, из-за травмы он принял участие в 24 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

На Евро-2020 Ярмоленко забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. Именно вдохновенная игра на континентальном первенстве привлекла к нему внимание турецких грандов.