Ярмоленко – в символической сборной группового этапа Евро-2020
25 июня 2021 , 08:51Читати новину українською
Источник:УЄФА
Украинский вингер Андрей Ярмоленко сумел привлечь к себе внимание на Евро. Старания футболиста отметил и УЕФА.
На стадии группового этапа сборная Украины показала неоднозначную игру, провалив второй тайм с Северной Македонией и поединок против Австрии.
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Впрочем, капитан "желто-синих" все три матча провел на высоком уровне, забил два гола и отдал результативную передачу. Такая эффективность позволила нашему вингеру войти в символическую команду группового этапа Евро-2020.
Напомним, Украина таки сумела пробиться в 1/8 турнира, где 29 июня сыграет против Швеции.
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