Руслан, который не получил вызов от Александра Петракова на октябрьские матчи сборной, вышел в старте бергамасков на поединок с новичком Серии А Салернитаной. Портал WhoScored оценил Малиновского одной из самых низких оценок в команде – 6,40.

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Украинец сыграл 58 минут (перед самой заменой получил предупреждение), а гостям победу принес Дуван Сапата, который воспользовался передачей Йосипа Иличича после классного прохода.

В четырех стартовых матчах Аталанта набирает 7 очков, а Салернитана пока только проигрывает.

Чемпионат Италии, 4 тур

Салернитана – Аталанта 0:1

Гол: Сапата, 75.