Ярмоленко может стать игроком московского Спартака – футболист категорически против

Украинский вингер Андрей Ярмоленко может стать жертвой трансферных планов своего клуба.

Лондонский Вест Хэм хочет обменять Андрея Ярмоленко на хавбека московского Спартака Алекса Крала.

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Сообщается, что российский клуб готов на трансфер при условии, что сумма будет составлять не менее 8 миллионов евро. С помощью Ярмоленко "молоты" хотят снизить цену. Украинец выпал из стартовой обоймы команды, но зарабатывает 115 тысяч фунтов в неделю.

Также сообщается, что клубы хотят оформить сделку еще до начала Евро-2020. Ранее Андрей Ярмоленко в интервью сообщал, что не поедет в российский чемпионат.