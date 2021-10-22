Ярмоленко в Динамо: на пути стоят финансовые условия звезды сборной Украины

Президент киевского Динамо Игорь Суркис не против вернуть в команду Андрея Ярмоленко и дать ему завершить карьеру в родном клубе. Но похоже на то, что такого развития событий придется подождать.

Журналист Игорь Цыганик расспрашивал Игоря Суркиса о слухах о возвращении Андрея Ярмоленко в Киев. Такой вариант довольно привлекательный для киевлян, но требует существенных финансовых затрат.

Интересно Наши в еврокубках: исторический триумф Зари, 90 минут Ярмоленко, тотальный минимализм в тренде

Суркис понимает, что на этом этапе киевский клуб не может повторить условия Андрея в АПЛ. Это уже отношения двух людей, но президент Динамо был бы счастлив, если бы Ярмоленко приехал заканчивать в Киеве,

– рассказал Цыганык.

В Вест Хэме, контракт с которым у Ярмоленко заканчивается уже этим летом, Андрей выполняет роль игрока ротации и не может похвастаться голевыми достижениями.

Ранее сообщалось, что он является самым высокооплачиваемым игроком "молотов" – 115 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По нынешнему курсу это равно сумме в 4,14 миллиона гривен.

А вот в сборной Украины Андрей показывает очень высокий класс – 2 гола в двух последних матчах и роль лидера команды.