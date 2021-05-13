На 14-й минуте затяжная атака хозяев завершилась мощным ударом Яремчука. Для нападающего сборной Украины этот гол стал 19-м в Лиге Жупиле в этом сезоне.

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Во втором тайме команды обменялись голами. На точный выстрел Бруно Годо соперник мгновенно ответил результативным ударом Эндрю Хюльсагера.

На 83-й минуте в игру вступил Игорь Пластун (в последний раз защитник получал игровую практику в Лиге Жупиле более двух месяцев назад). В компенсированное время Яремчук получил предупреждение.

Победа позволила "буйволам", как минимум на несколько часов, обогнать в турнирной таблице еврокубкового плей-офф Стандард и Мехелен, которые сыграют также сегодня. У Гента 29 очков, Остенде лидирует с 30 пунктами. Командам предстоит провести еще три тура.

Гол Яремчука

Чемпионат Бельгии, плей-офф за еврокубки (тур 3)

Гент – Остенде 2:1

Голы: Яремчук, 14, Годо, 59 – Хюльсагер, 62.