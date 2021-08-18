Яремчук снова отличился ассистом и помог Бенфике победить в Лиге чемпионов

Украинец вышел в стартовом составе португальцев на матч с ПСВ. "Орлы" победили 2:1.

Уже на 10-й минуте Роман элегантно вывел на ударную позицию Рафу Силву. Тот не промахнулся и открыл счет в противостоянии.

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Еще до перерыва португальцы забили второй. Отличился Юлиан Вайгль. Однако на старте второго тайма гости один гол отыграли усилиями Коди Гакпо.

На следующей неделе команды определят победителя дуэли, который завоюет путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Яремчук в битве с ПСВ сыграл 71 минуту. Стоит напомнить, что на выходных украинец успешно дебютировал за Бенфику в чемпионате, оформив гол+пас.

Видео голевой передачи Яремчука

Лига чемпионов, раунд плей-офф

Бенфика – ПСВ 2:1

Голы: Рафа Силва, 10, Вайгль, 42 – Гакпо, 51.