Кубок Лиги, Португалия, 3-й тур группового этапа

Бенфика – Спортинг Ковильян – 3:0

Голы: Сеферович, 28, Нуньес, 68, 73

Удаление: Азуга, 39 (Спортинг)

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Для того чтобы выйти из группы в плей-офф, Бенфике нужно было побеждать в 3 мяча. Роман Яремчук остался в запасе из-за переутомления мышц.

Первый гол во встрече забил конкурент Романа Харис Сеферович. Однако аутсайдер второго португальского дивизиона продолжал крепко держать оборону, поэтому Жорже Жезуш бросил в бой свежих игроков, среди которых и Роман Яремчук.

Впрочем, лавры героя достались еще одному конкуренту украинца Дарвину Нуньесу. Он оформил дубль за 5 минут и гарантировал Бенфике место в плей-офф турнира.