Яремчук вернулся на поле, однако Бенфике не помог: сенсационная потеря очков с аутсайдером

Роман появился по ходу встречи, но ничем помочь "орлам" не сумел. Лиссабонцы не обыграли скромный Морейренсе, 15-ю команду лиги.

Роман вышел на поле на 73-й минуте, когда ситуация для хозяев была критической. В середине второго тайма Бенфика забила сначала в свои, а затем в чужие ворота.

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Уже через три минуты после выхода на поле Яремчук принял участие в опасном эпизоде. Гримальдо отдавал на ход Роману, но до украинца мяч не дошел. Гримальдо же получил возможность для удара – штанга!

В компенсированное время Яремчук нарушил правила в атаке, завелся и вступил в спор с голкипером соперника. Рефери ограничился устными замечаниями.

Последующая осада ворот Морейренсе хозяевам не помогла. В результате Бенфика теряет очки и еще больше отпускает в отрыв Спортинг и Порту. У "орлов" 41 пункт, а у лидеров 44 и 47 баллов соответственно.

Чемпионат Португалии, 18 тур

Бенфика – Морейренсе 1:1

Голы: Нуньес, 65 – Жилберто (автогол), 61.