Яремчук остался без тренера – на место Жезуша может прийти Пирло

Бенфика решила прекратить сотрудничество с Жорже Жезушем. Позорный вылет из Кубка от Порту стал последней каплей для боссов "орлов".

Официально стороны прекратили работу по взаимному согласию сторон. Чтобы не платить компенсации за досрочное расторжение контракта, Бенфика будет платить Жезушу зарплату, пока он не найдет себе новое место работы.

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Ранее раздавались слухи, что специалист станет на тренерский мостик бразильского Фламенго. Кто заменит его в Бенфике – пока неизвестно, но одним из главных кандидатов является бывший тренер Ювентуса Андреа Пирло.

Бенфика пробилась в раунд плей-офф Лиги чемпионов и занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Португалии.