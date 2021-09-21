Яремчук в надежных руках – наставник Бенфики Жезуш вступился за украинца перед прессой

Бенфика в рамках чемпионата одержала шестую победу подряд и возглавила турнирную таблицу. Впрочем, даже несмотря на это фанаты и пресса имеют некоторые претензии. Досталось и украинскому нападающему Роману Яремчуку.

В матче против Боавишты Роман Яремчук принял участие в одном забитом голе, но отличиться сам не смог. В целом игра украинца особых ярких впечатлений не оставила.

Кстати Бенфика продолжила победную серию – Яремчук присоединился к одному из голов: яркое видео

После матча журналисты спросили у наставника "орлов" Жорже Жезуша об игре Романа. Специалист встал на защиту украинца и ответил, что доволен его прогрессом.

Не забил? Это всегда проблема для нападающего. Голы это то, что характеризует форвардов – даже не играя очень технично, если они забивают гол, все складывается. Но он уже лучше играет корпусом – не то, что мы хотим, но лучше. Он также знакомится с командой. Мы верим в ценность Яремчука,

– заверил Жезуш.

После 6 туров чемпионата Португалии Бенфика добыла максимальные 18 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу.