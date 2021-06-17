Яремчук может стать одноклубником Ярмоленко – "молоты" готовы выложить более 25 миллионов евро

Роман Яремчук уже этим летом может сменить клубную прописку. Существует вероятность, что связка Ярмоленко – Яречмук со сборной перейдет и на клубный уровень.

Великолепная игра Романа Яремчука на Евро-2020 привлекла внимание известных клубов. И если перед турниром цена украинца вызывала сомнения, то уже сейчас Гент вполне может рассчитывать на прибыль в размере 25-30 миллионов евро.

Интересно Украина – Северная Македония: видео голов и обзор дебютной победы нашей сборной на Евро-2020

Сообщается, что в услугах Романа заинтересован Вест Хэм Ярмоленко. Лондонцы ищут замену Себастьяну Алле, который покинул клуб зимой. "Молоты" готовы удовлетворить требования Гента.

Также на украинца начал охотиться Вольфсбург, который уже якобы направил в офис Гента первое предложение о покупке Яремчука.

Напомним, Яремчук выступает в составе Гента с лета 2017-го года. За это время он сыграл за команду 152 матча, в которых забил 61 гол и отдал 18 результативных передач.

На Евро-2020 Яремчук сумел забить в обоих матчах – Нидерландам и Северной Македонии.