Яремчук может получить нового тренера – футболисты бунтуют против Жезуша

Дела 67-летнего Жорже Жезуша в лиссабонской Бенфике идут не лучшим образом. Уже в ближайшее время Роман Яремчук может следовать указаниям нового наставника.

В последних 7 матчах Бенфика одержала всего 2 победы и пропустила аж 15 мячей. Боссы клуба думают о замене Жорже Жезуша, контракт которого завершается уже этим летом.

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Если в ближайших поединках специалист не сможет выровнять ситуацию, то вполне возможно, что его работа в клубе будет завершена.

Ситуацию для специалиста усугубляет еще и бунт игроков. Многие устали от требований Жезуша и хотели бы поработать с другим специалистом. Лидер Бенфики Николас Отаменди даже заявил, что покинет команду, если на тренерском мостике не произойдут изменения.

Боссы клуба будут принимать решение после матча "орлов" с Динамо в Лиге чемпионов, который состоится 8 декабря. К тому времени Бенфика сыграет еще пять матчей.



