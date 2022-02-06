Яремчук может получить нового конкурента – ситуация украинца ухудшается

Роман Яремчук теряет позиции в лиссабонской Бенфике. Клуб недоволен его уровнем и стал искать замену форварду.

Петар Муса, выступающий на правах аренды в Боавиште, попал на радар лиссабонского клуба. Об интересе клуба Яремчука к нападающему рассказал президент Славии, которой принадлежат права на футболиста, Ярослав Тврдик.

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Функционер похвалил нападающего за его удачную адаптацию в португальском чемпионате и предположил, что Боавиште, в которой выступает футболист, не хватит финансов, чтобы оформить успешный договор с Муссой на постоянной основе. Клуб попал под санкции от ФИФА, поэтому его аргументы вполне разумны.

В договоре аренды прописано, что Боавишта должна обязательно выкупить форварда после 10 забитых голов. Сейчас в его активе уже 7 мячей, поэтому Муса, скорее всего, будет искать другие варианты трудоустройства.

С нами уже связались некоторые португальские клубы, в частности, Бенфика. Так что впереди возможен отличный трансфер,

– заверил Тврдик.

Муса забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи в 24 матчах. Яремчук в 13 поединках забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Автор Роман Колодрубский