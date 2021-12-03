Яремчук может перейти в Барселону – президент каталонцев готовит зимний трансфер

Украинский нападающий Роман Яремчук может покинуть Бенфику уже этой зимой. Видеть форварда в своей футболке хочет сама Барселона.

Президент Барселоны Жуан Лапорт хочет приобрести Романа Яремчука. Ему импонирует игра украинца и его антропометрические данные.

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Функционер убежден, что нападающий сборной Украины придаст "блаугранас" гибкости в атаке. Он готов приобрести Романа уже в январе.

Вместе с тем, главный тренер Барселоны Хави не спешит с приобретением Яремчука. Он считает, что стиль украинца не слишком соответствует его требованиям и готов рассмотреть другие варианты.

В 18 матчах текущего сезона Яремчук забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. Бенфика приобрела его этим летом за 17,5 миллионов евро, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.