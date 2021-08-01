Яремчук в Бенфике: сколько на трансфере украинца заработали Динамо и Гент

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук продолжит карьеру в Португалии. Деньги за переход футболиста получит не только бельгийский Гент, но и киевское Динамо.

Роман Яремчук подписал с лиссабонской Бенфикой контракт на 5 лет – до лета 2026-го года. За 75% прав на украинского футболиста "орлы" заплатили 17 миллионов евро.

Интересно Зинченко вернулся из отпуска – украинца заставили сразу почувствовать нагрузку со штангой

Сумма отступных за нападающего впечатляет – 100 миллионов евро. Также отметим, что деньги от перехода Яремчука в Бенфику получит и киевское Динамо. Бюджет киевлян пополнится на 4 – 5 миллионов евро.

За 4 года в Генте Яремчук сыграл 152 матча, забил 61 гол и отдал 18 ассистов.

Уже 4 августа Бенфика сыграет в квалификации Лиги чемпионов против московского Спартака.