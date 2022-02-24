Я – Украинец, стоп войне, – Ракицкий, играющий в Зените, написал неожиданный пост
24 февраля 2022 , 15:49Читати новину українською
Источник:инстаграмм Ярослава Ракицкого
Украинские спортсмены активно поддерживают украинскую армию и осуждают военное наступление РФ. Заявления делают даже те, от кого этого не ожидали.
Ярослав Ракицкий, из-за перехода в российский Зенит потерявший место в сборной Украины, долго пытался "не говорить о политике". Впрочем, военное наступление регулярных войск РФ на территорию Украины заставило его заговорить.
Кстати Я надеюсь, что ты сдохнешь самой страшной смертью, мерзость, – Зинченко о Путине
Правда, футболист ограничился несколько лаконичным постом.
Я – украинец! Украине Мир! Стоп войне!
– написал Ракицкий.
Сегодня около 5 утра российские войска начали обстрел территории Украины по многим направлениям и начали активное наступление. ВСУ держат оборону и дают отпор врагу.