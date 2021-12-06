Я очень хочу вернуться в футбол, – бывший хавбек сборной Украины готов ехать в Россию

Переход украинских футболистов в российские клубы имеет большой ажиотаж. Общественное мнение не разделяет ценности того, кто едет работать к агрессору, который аннексировал Крым и ведет войну на востоке Украины.

Выступавший за Зенит Юрий Вернидуб заявил, что не поедет работать в России, пока продолжается война. А вот его бывший партнер Роман Максимюк, игравший в Зените, Динамо, Днепре и других клубах, не так категоричен.

Интересно Малиновский идет на уникальный рекорд, впереди – только Месси

"Пошел бы ли я тренировать российский клуб? Понимаете, я сейчас работаю грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. Вот такая у меня сложилась жизнь. У меня есть тренерская лицензия, и я хотел бы вернуться в футбол.

Вот скажите мне, почему наши гастарбайтеры пачками ездят на работу в Россию? Они не публичны, им можно, а если человек публичный, то сразу говорят, что это неправильно. Я не понимаю этого. Не знаю, как бы я поступил. Я очень хочу вернуться в футбол. Если бы предложение из России поступило, то я не знаю, как я поступил бы", – сказал Максимюк.

Отметим, что за игровую карьеру Максимюк успел поиграть за 13 клубов и вызвался в сборную Украины. В роли тренера он работал в Вересе, Волыни и Тернополе, но особого успеха не добился.