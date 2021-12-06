Юрій Вернидуб, який виступав за Зеніт, заявив, що не поїде працювати в Росії, поки триває війна. А от його колишній партнер Роман Максимюк, який грав в Зеніті, Динамо, Дніпрі та інших клубах, не такий категоричний.

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"Чи пішов би я тренувати російський клуб? Розумієте, я зараз працюю вантажником в одному із супермаркетів Луцька. Ось таке у мене склалося життя. У мене є тренерська ліцензія, і я хотів би повернутися у футбол.

От скажіть мені, чому наші заробітчани пачками їздять на роботу до Росії? Вони не публічні, їм можна, а якщо людина публічна, то одразу ж кажуть, що це неправильно. Я не розумію цього. Не знаю, як би я вчинив. Я дуже хочу повернутись у футбол. Якби пропозиція з Росії надійшла, то я не знаю, як я вчинив би", – сказав Максимюк.

Зазначимо, що впродовж ігрової кар'єри Максимюк встиг пограти за 13 клубів та викликався у збірну України. У ролі тренера він працював у Вересі, Волинню та Тернополем, але особливого успіху не досягнув.