Я ни о чем не жалею, – скандальный Матерацци вспомнил грязные фолы против Шевченко

Миланское дерби всегда было настоящей битвой двух футбольных титанов. Соперники были готовы на все, чтобы остановить оппонента и одержать победу.

Остановить Андрея Шевченко, когда тот играл за Милан, было задачей "со звездочкой". Марко Матерацци был готов на все, чтобы не дать украинскому форварду забить.

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Шевченко – великий футболист и тренер, но тогда для меня он был врагом. Это война, понимаешь. Да, я использовал жесткие приемы и мог нанести ему травмы, но я ни о чем не жалею. Когда Шевченко выходил на матч со стальными пластинами в челюсти, я сказал ему в подтрибунном помещении, что с ним случится что-то плохое. А он рассмеялся мне в лицо. Он такой же боец, как и я,

– вспомнил Матерацци.

Напомним, Марко Матерацци – бывший защитник Интера и сборной Италии, который был известен благодаря грязным приемам на футбольном поле.

Особую "славу" ему принес эпизод с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006, когда он спровоцировал француза и получил удар в грудь.