По словам Мирона Маркевича, украинский паспорт мог получить и Тайсон, но в Бразилии про это узнали и заиграли футболиста. Что касается Марлоса, то он сам хотел примерить желто-синюю футболку.

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"Да, это я был инициатором. Я еще тогда сказал Шевченко, что Марлос способен усилить сборную Украины. Я хотел еще и Тайсона натурализовать, но в Бразилии это узнали, сразу вызвали его в сборную и заиграли. А с Марлосом у нас получилось.

Он сам был настроен на это. Я ему только намекнул, а он согласился. Сказал: "Я люблю Украину и буду с удовольствием играть за нее". К тому же у нас уже были прецеденты. За сборную Украины играли Эдмар и Девич – все они воспитанники Металлиста. Поэтому у Марлоса были примеры, и он не сомневался. Он похож на нас, украинцев. Очень положительный парень", – рассказал Маркевич.

Марлос получил украинский паспорт в 2017 году. За сборную Украины он сыграл 27 матчей и забил 1 гол.