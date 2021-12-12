По мнению Олега Лужного, его опыта хватает для того, чтобы быть полезным любой команде. Первое, что он воплотит в своей команде – дисциплина, по которой могли похвастаться Лобановский, Венгер, Капелло и Фергюсон.

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Также он отметил, что главное в футболе – уметь противостоять безумному давлению.

"Принятие решений под давлением может отделить лучшие команды от плохих. Плохие решения принимаются не из-за отсутствия навыков или врожденного суждения: они принимаются по неспособности справиться с давлением в решающий момент.

Мне нравится атакующий футбол, но не обязательно говорить о стиле Барселоны. Можно говорить о прямом подходе к атаке, но не о длинных мячах. О контролируемом способе вывода мяча вперед. Каждый футболист должен смотреть вперед. Я хотел бы сделать что-нибудь особенное как тренер. Я смог добиться больших успехов как футболист, и хотел бы сделать подобное уже как тренер", – сказал Лужный.

Ранее Олег Романович работал в Карпатах и ​​киевском Динамо. С 2019 года без работы.