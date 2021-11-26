Я хотел этих соперников, – Петраков положительно оценил жребий в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Украина узнала соперников по борьбе за путевку на Мундиаль. "Желто-синим" выпал лучший из возможных вариантов.

По мнению главного тренера сборной Украины Александра Петракова, у нашей команды есть неплохие шансы пробиться на чемпионат мира в Катаре. Правда, выездные матчи не будут легкими.

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"Хорошая жеребьевка для нас. Я умолял Бога, чтобы не выпали Италия и Португалия. Хорошие британские команды, я хотел этих соперников. Играть будет интересно. Будем изучать, смотреть. Если бы мы еще дома сыграли, то вообще бы была фантастика", – сказал Петраков.

Напомним, 24 марта Украина сыграет в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии, "желто-синие" будут гостями.

В случае победы решающую битву за право играть в Катаре мы проведем также на выезде с победителем пары Уэльс – Австрия.