Извинения Петракова перед Малиновским: экс-звезда сборной раскритиковал уступчивость тренера

Александр Паляница, который ранее защищал "желто-синие" цвета национальной команды, оценил работу нового тренера сборной Александра Петракова. Восхищение вызывает далеко не все.

Паляница считает, что несмотря на отсутствие времени на знакомство и работу с командой Александр Петраков быстро начал внедрять свои правила. Их эффективность доказала яркая игра и ничья с чемпионами мира – сборной Франции.

Кстати Зашел в раздевалку и сказал: "Ну так, ребята, нельзя", – Петраков о драме последних минут

Бывший футболист отметил, что особенно это было заметно при тактике 5-4-1 и акценте на атакующих действиях через фланги. Вместе с тем он не понимает, почему специалист просил прощения у Малиновского, который потерял место в стартовом составе сборной.

Мне вообще непонятно. Какие здесь могут быть извинения? Ведь, в первую очередь, тренер отвечает за результат, и ему все решать. А игрок своим мастерством должен доказывать, что достоин большего,

– считает Паляница.

Напомним, в квалификации на ЧМ-2022 Украина сыграет еще 3 матча – против Финляндии и дважды против Боснии и Герцеговины. Обе команды являются нашими прямыми конкурентами в борьбе за путевку на чемпионат мира в Катаре.