Игнатенко стал игроком Бордо – украинцев в Европе стало больше

Украинская футбольная диаспора в Европе пополнилась новичком. Попробовать свои силы в Европе сможет молодой хавбек Даниил Игнатенко.

Французский Бордо договорился с донецким Шахтером о трансфере Даниила Игнатенко. 24-летний футболист стал игроком французского клуба на правах аренды.

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Срок действия соглашения между клубами пока не сообщается. Известно лишь, что у Бордо будет первоочередное право выкупа футболиста в случае удачных выступлений в Лиге 1.

Даниил Игнатенко прошел школу запорожского Металлурга, с 2016 находится на контракте в Шахтере. За "горняков" хавбек не сыграл ни одного матча, карьеру строил по арендах: Мариуполь, Ференцварош и СК Днепр-1.

В текущем сезоне он сыграл за днепрян 15 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

После 22 туров французского чемпионата Бордо имеет в активе 20 очков и занимает 17 строчку турнирной таблицы.