Игнатенко дебютировал за Бордо – красная карточка через 9 минут после выхода на поле: видео

Украинец Даниил Игнатенко, недавно переехавший в чемпионат Франции, сыграл премьерный матч за новую команду. И персонально для футболиста, и для его команды игра с Реймсом получилась ужасной.

Встреча 14-й и 18-й команд Лиги 1 завершилась разгромом аутсайдера. Хотя до перерыва хозяева только однажды поразили ворота соперника.

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Зато во втором тайме Реймс забил еще четыре гола. Даниил Игнатенко вышел на поле на 63-й минуте, когда Бордо "горел" 0:4. А уже на 72-й минуте украинец ушел в раздевалку. На самом деле, подкат Игнатенко был жестким, но не тянул на прямое удаление. Возможно, на решение судьи повлияли эмоции пострадавшего – Максим Бузи изображал мучения.

После того как гости остались в меньшинстве, они пропустили еще раз. Легендарная команда продолжает падение – Метц догнал Бордо и теперь Игнатенко с партнерами идут на предпоследней строчке в турнирной таблице.

Напомним, в конце января Шахтер отдал в аренду Игнатенко Бордо. Первую часть сезона Даниил провел в составе СК Днепр-1.

Видео удаления Игнатенко на 03:35

Чемпионат Франции, 23 тур

Реймс – Бордо 5:0

Голы: Экитике, 40, Мунтеси, 46, 76, Матува, 59, Фаc, 62.