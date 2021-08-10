Яремчук организовывает курьезный гол в ворота Спартака в дебютном матче: видео
Источник:24 канал
Украинец отличился результативным действием в премьерном матче. В роли жертвы – московский Спартак.
Роман Яремчук вышел на замену в поединке квалификации Лиги чемпионов против Спартака на 64-й минуте. Этот матч оказался дебютным для нападающего украинской национальной команды.
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В первом поединке Бенфика обыграла россиян на выезде (2:0) и на момент выхода Яремчука побеждала во второй встрече в Лиссабоне 1:0. В компенсированное время Роман организовал курьезный гол и помог увеличить преимущество "орлов" до 2:0. Благодаря рикошету от защитника Спартака Самюэля Жиго мяч оказался в сетке – в официальном протоколе указано именно автогол защитника москвичей.
В следующем раунде новый клуб Яремчука сыграет с ПСВ.
Видео голевого эпизода с участием Яремчука
Лига чемпионов, третий отборочный раунд
Бенфика – Спартак 2:0
Голы: Жоау Мариу, 58, Жиго (автогол), 90+2.