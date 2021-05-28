Хуже не будет: Федецкий оценил шансы Украины на Евро-2020

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий положительно оценивает шансы команды Шевченко на континентальном первенстве.

По мнению Федецкого, положительный результат в стартовом матче стал бы серьезным толчком и предоставил бы большой уверенности.

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"Голландцы считаются фаворитами этого противостояния, но и нашей команде неплохо было бы в этом поединке достичь положительного результата, чтобы потом была большая уверенность. Это стало бы серьезной заявкой на выход из группы", – считает бывший футболист.

Тако он добавил, что у "желто-синих" есть шансы выйти в плей-офф.

"Какой результат будет удовлетворительным? Хуже, чем на прошлых наших чемпионатах Европы, быть уже не может. Думаю, что сейчас все как минимум ждут выхода из группы. Затем? Конечно, многое зависит от того, кто достанется в соперники. Но я мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира", – добавил Артем.

Напомним, на стадии группового этапа Украина сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.