Лунин заверил, что получил много знаний во время работы с Зиданом и пожелал звездному французу успехов в дальнейшей карьере.

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Спасибо, мистер, за этот год. Было приятно работать с легендой, я получил много знаний. Спасибо за советы. Удачи на следующем этапе вашей жизни, – написал Лунин.

Напомним, за время работы Зидана в Реале украинец провел лишь один официальный матч, в котором "сливочные" сенсационно проиграли Алькояно и вылетели из Кубка Испании.