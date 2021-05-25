Худжамов оценил роковую ошибку Трубина: голкипер не видит трагедии в этом эпизоде

Бывший вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал неудачные действия Анатолия Трубина, которые привели к неутешительному результату в матче с Бахрейном.

По мнению Худжамова, проблема возникла из-за неправильного расчета траектории полета мяча, но молодому голкиперу не стоит на этом зацикливаться на опускать руки.

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"Возможно, там был такой момент, что не стоило выходить из ворот, ведь два защитника его страховали. Не рассчитал, но пошел уже к концу доигрывать момент и в итоге заработал пенальти. Но ничего, плохой опыт – тоже опыт.

Думаю, что на результаты товарищеских игр сейчас смотреть не надо. Конечно, неприятно проигрывать или играть вничью. Но просто так набрасываться на сборную тоже не стоит. Только если есть факты. Сейчас надо команде готовиться к турниру, а нам всем подождать официальных матчей", – сказал Худжамов.