Кто главный юморист в сборной Украины: версия Пятова

В лагере сборной Украины всегда царит хорошая и дружеская атмосфера. Ее основой стал юмор, поупражняться в котором не отказывается ни один игрок "желто-синих".

Как рассказал голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов, несмотря на общее впечатление Евгений Коноплянка не был главным шутником. Что же касается текущего состава, то Пятов выделил юмористические умения своего одноклубника.

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У нас есть Серега Кривцов, вся сборная знает, как он любит пошутить. Он один из сильнейших юмористов. Тот же Худжамов был в свое время с хорошим чувством юмора. Все ребята понимают эти шутки, охотно подхватывают и это создает прекрасную атмосферу в сборной, – рассказал вратарь.

Напомним, Евгений Коноплянка был вынужден пропустить Евро-2020 из-за тяжелой травмы, а Украине удалось осуществить историческое достижение – выйти в 1/4 финала турнира.