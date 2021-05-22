Хотя это товарищеский матч, но очень важный: пресс-конференция Шевченко перед игрой с Бахрейном

Накануне спарринга со сборной Бахрейна главный тренер украинской национальной команды ответил на вопросы журналистов. Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации, настроении в команде и целях на предстоящий чемпионат Европы.

"Мы очень рады вернуться в Харьков, – сказал наставник "сине-желтых". – Мы начали первую часть подготовки к чемпионату Европы. Она подходит к концу. От меня большая просьба к харьковчанам прийти завтра на стадион и поддержать команду, для нас это важно. 50 процентов мест на арене могут быть заполнены. Хотя это товарищеский матч, но очень важный для нас. Он является частью подготовки к чемпионату Европы".

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Кроме того, Андрей Николаевич рассказал о кадровых потерях. "Два игрока выбыли. У Буяльского серьезная травма, мы надеемся на его скорейшее выздоровление, однако к Евро он не будет готовиться. У Корниенко ангина, пока он покинул расположение команды. Вскоре к нам присоединятся легионеры. В ближайшее время определимся с составом, который будет готовиться уже непосредственно к поединкам Евро", – заявил тренер.

Шевченко также рассказал подробнее о сборной Бахрейна: "У этой команды тренер – португалец, он работал с клубами и молодежной сборной. Это опытный, хороший специалист. В целом у нас мало информации, но нам нужна эта игра как подготовка. Мы больше нацелены на собственную игру. У нас был очень тяжелый подготовительный период. Завтра можно будет сделать шесть замен, я планирую дать многим возможность сыграть. Будет интересно посмотреть. Мы искали такого соперника на первый поединок, чтобы можно было адекватно оценить состояние ребят после недели тяжелых тренировок. Подбирали спарринг-партнера под те обстоятельства, в которых мы находимся. Хотим провести завтра хороший поединок".

Наставник национальной команды рассказал о влиянии неутешительных результатов на старте отбора на ЧМ-2022: "Это два разных турнира, важно, чтобы команда переключилась с негатива. Мы получили информацию и тренерский штаб внесет определенные коррективы. Есть недостатки, которые ярко проявились в трех поединках квалификации ЧМ-2022, в частности, плохая реализация моментов. Но несмотря на результат, считаю, команда провела три хороших матча. Сейчас отбор отодвигаем в сторону, есть время на подготовку. Надо провести три товарищеские игры на хорошем уровне, с хорошей интенсивностью, а потом поехать Евро и выполнить там задачи, которые перед нами стоят".

На вопрос о цели на Евро-2020 Андрей Шевченко ответил однозначно: "Наша цель – выйти из группы. Это будет хороший результат для нас".