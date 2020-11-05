Хоть кто-то в семье на ты с мячом: Зинченко показал невероятную футбольную технику своих собак
У полузащитника сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко живут две собаки породы французский бульдог. И они готовы посоревноваться со своих владельцем у кого лучше футбольная техника.
Зинченко опубликовал короткие видео, на котором играет мячом с бульдогами Миа и Луи.
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"Хоть кто-то в семье на ты с мячом", – заявил на этом видео Зинченко.
Стоит добавить, что это не первое видео, где Зинченко занимается с собаками. Во время карантина игрок показал свою тренировку дома, где с ним активно занимаются и собаки.
Кроме того, Миа и Луи были участниками фотосессии в брендовых вещах "Манчестер Сити" на стадионе "Этихад".
Французских бульдогов Зинченко подарил своей в то время невесте Власти Седан на день рождения. Пара тайно поженилась в марте 2020 году в Лондоне. И лишь 24 августа отметила свадьбу в Киеве.
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