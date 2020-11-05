У півзахисника збірної України та англійського "Манчестер сіті" Олександра Зінченка живуть двоє собак породи французький бульдог. І вони готові позмагатися зі своїх власником в кого краща футбольна техніка.

Зінченко опублікував короткі відео, на якому грає м'ячем з бульдогами Міа та Луї.

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"Хоч хтось в сім'ї на ти з м'ячем", – заявив на цьому відео Зінченко.

Варто додати, що це не перше відео, де Зінченко займається з собаками. Під час карантину гравець показав своє тренування вдома, де з ним активно займаються і собаки.

Окрім того, Міа та Луї були учасниками фотосесії в брендових речах "Манчестер Сіті" на стадіоні "Етіхад".

Французьких бульдогів Зінченко подарував своїй на той час нареченій Владі Седан на день народження. Пара таємно одружилася в березні 2020 року в Лондоні. І лише 24 серпня відсвяткувала весілля в Києві.