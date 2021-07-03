Хочется, чтобы музыка играла и дальше, – Бущан верит в победу над Англией

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Футболист верит в возможность выхода "желто-синих" в следующий этап.

Как рассказал Бущан, в течение последнего года такой график, каждые несколько дней игра, что влияет на физический тонус.

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Но голкипер убежден, что на высоком уровне нужно подстраиваться под такой темп и верит в продолжение сказки на Евро-2020.

Мы пишем историю – впервые вышли в 1/8 Евро, затем в 1/4, но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше, – сказал Бущан.

Уже сегодня в 22:00 на Стадио Олимпико в Риме начнется битва за путевку в полуфинал Евро-2020 между Украиной и Англией.