Як розповів Бущан, впродовж останнього року такий графік, що кожні декілька днів гра, що впливає на фізичний тонус.

Цікаво Зінченко назвав умову, за якої Україна вийде у півфінал Євро-2020

Але голкіпер переконаний, що на високому рівні потрібно підлаштовуватися під такий темп та вірить у продовження казки на Євро-2020.

Ми пишемо історію – вперше вийшли в 1/8 Євро, потім в 1/4, але хочеться, щоб ця музика грала і далі, – сказав Бущан.

Вже сьогодні о 22:00 на Стадіо Олімпіко у Римі розпочнеться битва за путівку у півфінал Євро-2020 між Україною та Англією.