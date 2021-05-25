Хобленко дебютировал за норвежский Стабек

Украинский форвард Алексей Хобленко начал выступления в норвежском чемпионате.

Чемпионат Норвегии, 4 тур

Стабек – Хйоугессун – 0:0

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Норвежский Стабек, в который перешел украинский форвард Алексей Хобленко, одержал вторую ничью в сезоне (первые два матча команда пропустила).

Хобленко дебютировал в новой команде, выйдя на поле в середине второго тайма. Отличиться и принести команде победу ему не удалось.