Хитрый план: как Ребров пытается бежать из денежного Аль-Айна ради сборной Украины

Украинский тренер Аль-Айна Сергей Ребров пытается прекратить сотрудничество с клубом ради тренерского мостика сборной Украины. Специалист имеет шансы воплотить свой замысел в ближайшее время.

По информации журналиста телеканалов "Футбол" Игоря Бурбаса, в контракте Сергея Реброва не предусмотрена возможность досрочного расторжения в случае предложения возглавить сборную. Но несмотря на это специалист имеет план "Б".

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В договоре Реброва с Аль-Айном есть пункт об определенном испытательном сроке, в течение которого стороны присматриваются друг к другу. Пока этот срок не вышел, любая сторона может прекратить действие соглашения в одностороннем порядке.

Скорее всего, на очной встречи с президентом Аль-Айна Ребров активирует этот пункт.

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко сообщил о прекращении работы в национальной команде. Главными претендентами на должность СМИ называют Сергея Реброва, Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко.