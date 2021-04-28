Полузащитник Ференцвароша и сборной Украины Игорь Харатин готов пополнить ряды киевского Динамо.

Если бы Игорь Харатин получил предложение от киевского Динамо, то серьезно бы задумался над тем, чтобы снова одеть бело-синюю футболку.

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"Отказался бы я, если бы сейчас позвали в Динамо? Рассматривал бы такое предложение, почему нет? Я вырос в Динамо. Взвесил бы все за и против. Мне 26, я должен думать о развитии карьеры", – сказал футболист.

Напомним, Харатин является воспитанником Динамо. В структуре столичного гранда хавбек находился 4 года, а затем стал игроком Зари.

С Ференцварошем Игорь завоевал три чемпионства подряд. Контракт с венграми он продлил до лета 2022 года.



