Хачериди тренируется с Десной: футболист уже полгода ищет новый клуб
Источник:FootBoom
Бывший защитник Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди может наконец-то подписать контракт. Звездный футболист находится в лагере черниговской Десны.
34-летний Евгений Хачериди начал тренироваться с черниговской Десной. СМИ прочат ему контракт с командой Рябоконя, но сам футболист не спешит с решением.
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Это неправда, что я перехожу в Десну. Пока просто тренируюсь с командой. Подождите, я нахожусь в Десне первый день. Дайте мне самому хотя бы понять, что здесь происходит, – сказал Хачериди.
Отметим, что опытный защитник находится без клуба с января, когда разорвал контракт с Динамо Брест. Ранее он защищал цвета Динамо Киев, ПАОКа и сборной Украины.
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