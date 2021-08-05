34-летний Евгений Хачериди начал тренироваться с черниговской Десной. СМИ прочат ему контракт с командой Рябоконя, но сам футболист не спешит с решением.

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Это неправда, что я перехожу в Десну. Пока просто тренируюсь с командой. Подождите, я нахожусь в Десне первый день. Дайте мне самому хотя бы понять, что здесь происходит, – сказал Хачериди.

Отметим, что опытный защитник находится без клуба с января, когда разорвал контракт с Динамо Брест. Ранее он защищал цвета Динамо Киев, ПАОКа и сборной Украины.

В стартовых двух турах УПЛ 2021/22 Десна одержала две победы и возглавляет турнирную таблицу.