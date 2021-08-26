Хачериди не будет играть в Десне – бывшая звезда Динамо сих пор не может найти команду
Источник:Meta-ratings
Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди сих пор не может найти новую команду. Тренировки с черниговской Десной к подписанию контракта не привели.
В течение 3 недель Евгений Хачериди находился в лагере черниговской Десны. Сначала он попросил о возможности поддержать форму с командой.
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Через некоторое время стороны даже начали осторожно говорить о подписании контракта. Но помешали финансовые проблемы Десны. Черниговский клуб не сумел удовлетворить условия футболиста, поэтому соглашение на бумаге реальностью не стало. Хачериди уже покинул расположение команды.
Напомним, последним клубом 34-летнего защитника был Динамо-Брест. Он покинул команду прошлой зимой и недавно отсудил компенсацию в размере 1 миллиона долларов. С тех пор он не может найти новую команду.
С 2007 по 2018 годы Евгений играл за киевское Динамо, также сыграл за сборную Украины более 50 матчей.Форма Рэмбо: бывший тренер сборной Павлов на видео похвастался "физухой" – ему 67 лет