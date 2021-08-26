Впродовж 3 тижнів Євген Хачеріді перебував у таборі чернігівської Десни. Спочатку він попросив про можливість підтримати форму з командою.

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Через деякий час сторони навіть почали обережно говорити про підписання контракту. Але на заваді стали фінансові проблеми Десни. Чернігівський клуб не зумів задовольнити умови футболіста, тому угода на папері реальністю не стала. Хачеріді вже покинув розташування команди.

Нагадаємо, останнім клубом 34-річного захисника був Динамо-Брест. Він покинув команду минулої зими та нещодавно відсудив компенсацію у розмірі 1 мільйона доларів. З того часу він не може знайти нову команду.

З 2007 по 2018 роки Євген грав за київське Динамо, також відіграв за збірну України понад 50 матчів.