Гуцуляк отказался ехать играть в Россию – за футболиста предлагали миллион долларов

Хавбек Десны Алексей Гуцуляк, который прошел весь путь от юношеских до молодежной сборной, мог продолжить карьеру в России. Футболист проявил принципиальную позицию и не захотел ехать в страну-агрессор ни при каких обстоятельствах.

Черниговская Десна получила предложение от российского клуба о приобретении хавбека Алексея Гуцуляка. За 23-летнего футболиста украинский клуб мог получить 1 миллион долларов.

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Трансфер футболиста не состоялся из-за категорической позиции футболиста. Гуцуляк сообщил, что не поедет в Россию ни за какие деньги и ни при каких обстоятельствах.

Сейчас Десна ведет переговоры с СК-Днепр-1, но днепряне не готовы выкладывать за игрока миллион. Скорее всего, черниговцы согласятся снизить цену, и уже к концу трансферного окна Гуцуляк сменит клуб.

Отметим, что Алексей является воспитанником львовских Карпат. Он успел поиграть в Вильярреале, но не сумел закрепиться и вернулся в УПЛ. В Десну с Карпат перешел в начале 2020-го года. Также он играл в юношеских сборных всех возрастов и "молодежке".