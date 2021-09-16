Golden Boy-2021: Илья Забарный возглавил таблицу и обогнал звезду Барселоны – где голосовать

Уже вскоре мир узнает имя лучшего молодого футболиста года. Довольно хорошие шансы получить престижную награду имеет Илья Забарный.

За награду лучшего молодого игрока планеты соревнуются 40 футболистов. В списке есть два представителя Украины – защитник Динамо Илья Забарный и хавбек Шахтера Михаил Мудрык.

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На данный момент лидером в опросе является именно динамовец. Его показатель просто поражает – 46,1% из всех проголосовавших отдали свой голос за украинца.

На втором месте хавбек Барселоны Педри – 10,1%, а на третьей позиции находится Мудрык – 6,8%. Оставить свой голос можно по ссылке.

Церемония награды состоится 15 октября во Турине. В прошлом году награду получил нападающий Боруссии Эрлинг Холланд.