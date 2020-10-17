Украинец Евгений Макаренко отметился забитым голом за бельгийский "Кортрейк". Его точный удар принес победу команде в чемпионате.

Евгений Макаренко вышел в стартовом составе "Кортрейка" на матч против "Мелехена". За последнюю команду выступает еще один игрок сборной Украины – арендованный у шотландского "Селтика" Марьян Швед. Однако он этот матч начал на скамейке запасных, и вышел на поле лишь на 83-й минуте.

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Гол Макаренко помог его команде выиграть этот поединок. До этого времени счет на табло был 1:1, а "Мелехен" играл в меньшинстве. Макаренко забил ударом головой после навеса от партнера.

Для полузащитника сборной Украины это первый гол за четыре года. Последний раз он забивал еще в составе "Динамо" 19 ноября 2016 года.