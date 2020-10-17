Гол українця Макаренка приніс його команді перемогу у матчі чемпіонату Бельгії: відео
Українець Євген Макаренко відзначився забитим голом за бельгійський "Кортрейк". Його точний удар приніс перемогу команді в чемпіонаті.
Євген Макаренко вийшов у стартовому складі "Кортрейка" на матч проти "Мелехена". За останню команду виступає ще один гравець збірної України – орендований у шотландського "Селтіка" Мар'ян Швед. Однак він цей матч розпочав на лаві запасних, і вийшов на поле лише на 83-й хвилині.
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Гол Макаренка допоміг його команді виграти цей поєдинок. До цього часу рахунок на табло був 1:1, а "Мелехен" грав у меншості. Макаренко забив ударом головою після навісу від партнера.
Для півзахисника збірної України це перший гол за чотири роки. Востаннє він забивав ще у складі "Динамо" 19 листопада 2016 року.
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