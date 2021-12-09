Гол Малиновского не спас Аталанту в перестрелке с Вильяреалом – бергамаски вылетают из ЛЧ

В четверг вечером определился последний участник плей-офф Лиги чемпионов. Им стал испанский Вильярреал.

Матч в Бергамо должен был состояться в среду, однако из-за сильного снегопада было решено сыграть на следующий день. Аталанту устраивала только победа над соперником.

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Однако по состоянию на 52 минуту хозяева горели 0:3. Подопечные Гасперини смогли оправиться только в заключительной четверти поединка. Казалось, вышедший на замену сразу после перерыва Руслан Малиновский своим голом запустит камбек. Вскоре отставание сократил Дуван Сапата, впрочем на большее итальянцев не хватило. Вильяреал побеждает и заслуженно идет дальше, Аталанта весной сыграет в Лиге Европы.

Видео гола Малиновского

Лига чемпионов, 6 тур, группа F

Аталанта – Вильяреал 2:3

Голы: Малиновский, 71, Сапата, 80 – Данджума, 3, 51, Капу, 42.