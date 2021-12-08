Бенфика – Динамо 2:0, группа А

Голы: Яремчук, 16, Жилберто, 22.

Жорже Жезуш доверил Яремчуку место в старте и тот прервал голевое молчание уже на 16-й минуте поединка. Роман забил в ворота экс-команды и бурно отпраздновал гол. А еще через несколько минут подарком от Беньямина Вербича воспользовался Жилберто. Все могло быть иначе, если бы в начале встречи Виктор Цыганков с нескольких метров попал в пустые ворота. Поражение Барселоны в параллельном матче Баварии вывело Бенфику в следующий этап. Браво, "орлы"! А что же Динамо и украинские клубы? Даже говорить об этом не хочется.

Видео гола Яремчука

До теми Наши в Лиге чемпионов: ассист Зинченко, вылет Соболя, драма Шахтера на последних секундах

Аталанта – Вільяреал, група F

Снегопад в Бергамо / фото Getty Images

Противостояние в Бергамо не состоялось из-за снегопада. Судейская бригада во главе с Энтони Тейлором решила не начинать матч. Кстати, Руслан Малиновский в заявку на игру попал, однако оказался на скамье запасных.