Роман отметился голом и двумя результативными передачами.

Источник: 24 канал

На стадии 1/16 финала Гент не оставил шансов Юр Тонгерену, представителю Второго любительского дивизиона (четвертый по силе уровень бельгийского футбола).

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В старте хозяев вышел Роман Безус (его земляк Игорь Пластун провел поединок на скамейке запасных, а другой украинец Роман Яремчук все еще травмирован). Гент открыл счет благодаря усилиям Тарика Тиссудали, которому ассистировал Безус. Не прошло и десяти минут, как уже Роман записал в актив забитый гол.

Еще один ассист украинец оформил после перерыва – благодаря передаче Безуса отличился Андерсон Ниангбо.

В следующем этапе соперником Гента будет представитель Лиги Жупиле Шарлеруа – встреча состоится 11 февраля.

Кубок Бельгии, 1/16 финала

Гент – Юр Тонгерен 5:0

Голы: Тиссудали, 24, Безус, 33, Самуасс, 55, Ниангбо, 77, Мбайо, 90+2 (пен.)